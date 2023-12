Dit zijn de tien leukste bedrijfsnamen van Brabant, stem nu op je favoriet

Bedrijfsnamen waar je een glimlach van op je gezicht krijgt: Brabant barst ervan. Het radioprogramma Afslag Zuid is voor de tweede keer op zoek naar Brabants Leukste Bedrijfsnaam. Honderden namen werden ingestuurd. Uit al die inzendingen heeft een onafhankelijke jury tien finalisten gekozen en nu is het jouw beurt. Wat is volgens jou de leukste?

Stemmen kan hier.

Dit zijn de tien genomineerden (in willekeurige volgorde):

Rinkeldekinkel Glasservice (Valkenswaard)

Dit kleine glaszettersbedrijf zorgt voor een glimlach met de naam. Het team heeft ook vaak een glimlach op het gezicht: lol en plezier staan hoog in het vaandel, maar er wordt ook hard gewerkt.

Wittewel Tandenbleekpraktijk (Oss)

Wittewel is opgericht door Swanny en Djiani van de Kraats. Deze moeder en zoon werkten jarenlang samen in een tandartsenpraktijk (zij als tandarts, hij als assistent) en hebben nu samen de tandenbleekpraktijk opgericht.

Kei Mooi Bestratingen (Strijbeek)

Deze tuinbestraters noemen zichzelf een KEI-gezellig Brabants bedrijf. En dat zie je terug in de naam.

Alsjeblaft Trimsalon (Someren)

Woef! Danielle knipt, scheert en trimt blaffende hondjes. Dat verwerkte ze op een lollige manier in de naam van haar bedrijf.

Hupsaté Foodtruck (Breda)

Bij deze foodtruck kun je saté eten; maar nog veel meer. Ze hebben al twee keer de prijs ‘lekkerste broodje van Nederland’ binnengesleept. Niet alleen een grappige naam dus, maar ook lekker eten.

Heavy Mettaal (Helmond)

Harde muziek, daar houdt tekstschrijver Matthijs Lodewijks uit Helmond wel van. Toen hij zijn tekstbureau oprichtte wilde hij vooral een pakkende naam die bij hem past.

Lest Best rijschool (Sint Oedenrode)

Bij deze rijschool is de laatste zeker niet de beste, want een ruime meerderheid van de leerlingen slaagt voor het rijbewijs. Maar het is wel een lekker pakkende en opvallende naam.

Frietamientjes snackkarren (Baarle-Nassau)

In 2009 begon Claudia met een frietwagen, samen met haar jeugdig hulpje. “Die vroeg altijd: 'Wanneer gaan we weer frietamientjes maken?' en zo is de naam Frietamientjes ontstaan.

Casa de Padel, padelclub (Deurne)

Met een verwijzing naar de alom bekende serie La Casa de Papel trekt deze sportclub zeker de aandacht. In Spaanse sferen sla je hier een balletje.

What The Vakman klusbedrijf (Breda)

Klusser Mike werkte altijd op kantoor, maar wilde liever met zijn handen gaan werken. Het werd een klusbedrijf, “Alleen zo'n busje met alleen een achternaam vond ik niet sexy.”

Welke van deze namen vind jij het leukst? Stem nu via omroepbrabant.nl/bedrijfsnaam

De top 3 van deze namen wordt maandag 11 december bekend. De nummer 1 hoor je tijdens het radioprogramma Afslag Zuid vanaf 16.00 uur op 12 december.