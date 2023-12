Ze is geen natuurtalent, maar Emmy gaat wél naar het EK cross

Emmy van den Berg (21) kan hard rennen. Heel hard. De Vughtse atlete doet komende zondag in Brussel mee aan het EK Cross onder 23 jaar. Maar verwacht bij Emmy geen uitspraken dat ze de rest op achterstand gaat zetten. "Ik heb niet de mentaliteit om te denken dat ik de beste ben. Ik werk wel aan het vergroten van mijn zelfvertrouwen, want het kan me in de weg zitten."

Een mentale klap liep ze op in Amerika, waar ze een jaar studeerde in combinatie met hardlopen. "Ik ben daar mezelf tegengekomen. Er was daar een 'overfocus' op de sport, daar werd ik onzeker van. Ik ben bovendien een analytisch type, er ging teveel in mijn hoofd zitten. Uiteindelijk ben ik bij de mental coach terechtgekomen."

Bij een EK zal het vooral in het begin duwen en trekken zijn voor een goede uitgangspositie. "Ik denk nooit dat ik de snelste ben. Dat ik de kwaliteiten heb om mee te doen, dat zit overigens wel in me. Ik moet daar alleen meer in geloven. Zo praat ik bijvoorbeeld met een mental coach voor het vergroten van mijn zelfvertrouwen. Ik merk de laatste maanden dat het echt een stuk beter gaat."

Dat ze mee mag doen aan het EK cross onder 23 jaar is bijzonder. Vanwege een knieblessure miste ze namelijk een groot deel van de voorbereiding. Ondanks dat werd ze zesde bij de Warandeloop in Tilburg en kwalificeerde ze zich. "Die blessure heeft ervoor gezorgd dat ik nog meer zin had om aan wedstrijden mee te doen. Ik was wekenlang veroordeeld tot de crosstrainer en kon maar zo'n twee weken buiten trainen. Een lange cross van 8 kilometer had ik nog nooit gelopen, dus het was voor mij 'de dood of de gladiolen'."

Haar EK-ticket zorgde voor de nodige aandacht voor Emmy, die daar (nog) niet aan gewend is. "Het was een beetje overweldigend. Leuk en lief vind ik de reacties wel hoor. Nu mag ik het laten zien op het EK, ik ga er met vertrouwen heen. Het parcours is modderig en heuvelachtig, ik hou wel van ploeteren."