Oplichter maakt duizenden euro's afhandig van oudere man in Someren

Een oplichter heeft in Someren een man op leeftijd zijn pinpasje en pincode afhandig gemaakt. Om vervolgens duizenden euro's van zijn rekening te stelen. Maar het slachtoffer was zo oplettend om een herkenbare foto te maken van de dader.

De Somerenaar kreeg een sms'je, zogenaamd van de bank, dat er was gefraudeerd met zijn bankrekening. In het bericht stond ook het verzoek om contact op te nemen met de bank met het bijgevoegde telefoonnummer.

De man kreeg daarop een nep-bankmedewerker aan de lijn. Die vertelde hem om zijn pasje en pincode in een envelop klaar te leggen. Dan zou er iemand van de bank langskomen om de problemen op te lossen.

Een typisch geval van zogeheten 'spoofing'. Een truc waarvan veel mensen, vaak ouderen, het slachtoffer worden. Criminelen doen zich daarbij voor als medewerker van een bank, verzekeringsmaatschappij, overheidsinstantie, een kennis of zelfs familie. Het doel van de oplichters is om persoonsgegevens of een pincode los te praten en zo geld achterover te drukken.

Ook de man op leeftijd in Someren overkwam het. Maar hij was zo kwiek om aan zijn voordeur een herkenbare foto van de 'bankmedewerker' te maken. Hoewel de oplichter zijn gezicht achter zijn jas verstopte, kreeg de politie van het slachtoffer een duidelijke foto van de dader. Wie de dader herkent, mag de politie bellen.