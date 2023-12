Een onverwacht sinterklaascadeau als lichtpuntje in donker december

Een cadeau krijgen is altijd een mooi lichtpuntje in deze donkere dagen. Omdat Sinterklaas het al zo druk heeft, krijgt hij daarom wat hulp van de Zonnebloem. De vrijwilligers van deze vereniging doen in december een extra stapje voor volwassenen met een lichamelijke beperking en hun omgeving. Zoals in Moergestel waar ze met een surprise mensen een hart onder de riem steken.

In de auto van Peter Vrijhoeven, vrijwilliger van De Zonnebloem, liggen de cadeautjes hoog opgestapeld in de achterbak. Lekkere hapjes, puzzels, boeken. Alles wat een eenzaam hartje begeert in december. Een welkome verrassing, vindt ook Toos van Brakel-Habraken die aan haar voordeur een pakketje in ontvangst neemt. "Fantastisch, had ik helemaal niet verwacht. Echt heel gezellig."

Waarom ze het pakketje krijgt? "Misschien omdat ik ziek ben? Anders zou ik het niet weten. Ik vind het geweldig. Een echte opsteker", glundert Toos.

En laat dat nou net de bedoeling zijn van vereniging de Zonnebloem in Moergestel. "Mensen zijn altijd blij. Soms is het heel emotioneel. Het is gewoon superfijn om die cadeautjes uit te delen", zegt Vrijhoeven.

Zon in de schoorsteen

De Zonnebloem wil mensen die door een lichamelijke beperking in een sociaal isolement dreigen te raken, graag een hart onder de riem steken in december. Dat gebeurt met de actie 'Zon in de Schoorsteen', een Sinterklaasactie die al 75 jaar bestaat. Veel afdelingen van de Zonnebloem in Brabant zijn van de partij. Van Oisterwijk tot Oudenbosch. Van Waalre tot Vinkel.

Mensen die wel een lichtpuntje kunnen gebruiken, ontvangen van anonieme gevers een sinterklaascadeautje. Het zijn liefdevolle, persoonlijke attenties, bezorgd door vrijwilligers van de Zonnebloem.

Omdat ieder cadeautje een verrassing is, worden er geen afspraken vooraf gemaakt. Dat heeft ook zo zijn mindere kanten. Bij een adres blijft de voordeur dicht. Vrijhoeven: "Helaas, niemand thuis. Dat kan gebeuren. Dan komen we straks maar terug om het pakket af te geven."

Annie Robben is een van de vele verraste inwoners van Moergestel die wel thuis is. "Ik hoef niets te krijgen, maar het doet wel goed", laat Annie met een brede glimlach weten terwijl ze een groot cadeau in haar armen sluit.