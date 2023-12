Inbrekers rammen huis na hevige politieachtervolging, ravage op straat

Twee inbrekers in een auto zijn in de nacht van maandag op dinsdag tijdens een politie-achtervolging tegen een huis gebotst aan de Mierloseweg in Helmond. De auto ramde eerder in Helmond een politieauto. De mannen zijn opgepakt. In de straat is de schade groot.

Hoelang de achtervolging duurde en waar die begonnen is, is nog onduidelijk. De politieauto die werd geramd stond daar om weg af te sluiten. Waar die auto precies stond is onduidelijk. De politie-auto heeft schade aan de voorkant. Veel schade

Wel is het duidelijk dat de auto met hoge snelheid reed en in de Mierloseweg de macht over het stuur verloor. Uiteindelijk kwam het voertuig rond vijf uur tegen de gevel van een huis tot stilstand. De ravage op straat is groot na de botsing. Het huis heeft veel schade opgelopen. Ook het hekwerk rondom een huis in de straat is grotendeels vernield door de botsing. De auto van de inbrekers raakte total loss. Bewoners sliepen

Rondom de gecrashte auto lagen verschillende gestolen spullen, maar het is onduidelijk waar die zijn gestolen. De bewoners van het huis waarmee de auto botste waren op dat moment aan het slapen. Ze hoeven hun woning vooralsnog niet te verlaten. Er is niemand gewond geraakt. De nasleep van de botsing trekt veel bekijks van bewoners in de woonwijk. De politie doet op dit moment onderzoek in de straat.

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision.

