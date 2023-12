Twee gruwelijke moorden: Bill C. krijgt 30 en Sharona bijna 23 jaar cel

Bill C. uit Rosmalen heeft 30 jaar cel gekregen voor de moorden op Willem van der Willigen (70) uit Lieshout en de Amsterdammer Benito van Ommeren (65). Zijn vriendin, Sharona de J., met wie hij wekenlang als een soort Bonnie en Clyde moordend en rovend door het land trok kreeg 22 jaar en 11 maanden voor haar aandeel. "Een ultiem gebrek aan respect", oordeelde de rechtbank.

Eerst doodde de voormalige bouwvakker Bill C. (52) in mei 2021 in Lieshout de oud-topman van Vlisco, Willem van der Willigen. Zes weken later pleegde hij nog een moord, op Benito van Ommeren (65) in Amsterdam. Sharona de J. (34) hielp bij die moorden, vindt de rechtbank, en ze bekommerde zich om het geld en de spullen van de slachtoffers. In totaal maakten de twee bijna een ton buit die ze opmaakten in dure hotels.

De rechtbank vindt dat de twee in beide gevallen genoeg tijd hadden om na te denken over hun daden. Daarom is moord in beide gevallen bewezen. De rechtbank noemde de moorden een 'ultiem gebrek aan respect'. Beide slachtoffers waren hulpvaardige personen en boden onderdak. In Lieshout ontvingen ze nog een prostitutieklant en een dealer, terwijl Van der Willigen dood in bed lag. Ze lieten zijn kinderen geloven dat hij nog leefde door te whatsappen met diens telefoon. Ook hebben ze veel gestolen van hun slachtoffers.

De rechtbank ging niet mee met de eis van justitie om Bill C. levenslang te geven. Weliswaar zijn twee moorden bewezen, maar Bill heeft een blanco strafblad en maakt geen deel uit van een criminele organisatie. Ook was hij voortdurend onder invloed van alcohol en drugs. Gezien zijn leeftijd, 52 jaar, zal een straf van 30 jaar ook neerkomen op levenslang.

In de ban van elkaar

Bill en Sharona waren een stel en waren helemaal in de ban van elkaar. Bill was gescheiden en ging verder met de transseksuele prostituee Sharona, die 34 jaar geleden geboren werd als Peter. Hij was dominant in de relatie die veelal om seks, drank en drugs draaide. En zij was onderdanig.

Toen de twee vanwege prostitutie- en drugsoverlast uit hun huurhuis in Rosmalen werden gezet en ze hun intrek moesten nemen in een garagebox, trok Sharona in bij haar vaste klant, Willem van der Willigen. In ruil daarvoor hadden de twee dan seks en kreeg Sharona gratis drugs.

Bill verklaarde eerder dat hij kapot was van verdriet toen Sharona hem verliet en Van der Willigen in een opwelling doodsloeg met een hamer. Maar de officier van justitie was ervan overtuigd dat er een plan was om Van der Willigen te vermoorden en zijn rekeningen te plunderen.

Na de moord ging het stel verder waar het gebleven was: De volgende dag gingen ze pinnen van de rekening van Van der Willigen en boekte Sharona geld over naar haar eigen rekening.

Wonen bij een lijk

Het bizarre was dat de twee in het huis van Van der Willigen bleven wonen. Zeker twee weken woonden de twee daar. Sharona ontving daar ook nog klanten, terwijl het lichaam van Van der Willigen nog in zijn bed in een andere kamer lag.

Na een paar weken gingen ze naar Amsterdam om met het geroofde geld in dure hotels te slapen. Ondertussen beheerde Sharona de telefoon van Van der Willigen waardoor het leek alsof die nog in leven was. Zo verzette ze een afspraak met een pedicure en wist ze te voorkomen dat een van de zonen langs zou komen.

Op 11 juni vluchtten ze hun hotel uit, omdat het lichaam van Van der Willigen was gevonden. De politie zat ze op de hielen, wisten ze. Bill en Sharona mochten bij de 65-jarige Benito van Ommeren logeren in ruil voor geld, drugs en seks. Maar na een paar dagen, op 23 juni, had Van Ommeren genoeg van het stel.

Van Ommeren vroeg ze laat op de avond om te vertrekken en er ontstond een ruzie, Bill keek Sharona aan, die knikte en vervolgens dook Bill op de Surinaamse man. Na verschillende klappen, trok Bill de riem uit zijn broek en wurgde de man.

'Zakelijke moord'

De moord was puur zakelijk, beredeneerde de officier van justitie. Want de twee wisten wel dat ze vroeg of laat gepakt zouden worden. Door Van Ommeren te vermoorden konden ze nog een paar dagen langer in zijn huis wonen en hadden ze weer wat geld.

Op 26 juni viel de politie het appartement binnen en Bill en Sharona werden gearresteerd. Achter de bank vonden agenten tot hun schrik het lichaam van Benito van Ommeren.

