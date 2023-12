Gevaarlijke stof vrijgekomen bij bedrijf in Moerdijk, twee mensen onwel

Twee mensen zijn onwel geworden bij een afvalverwerkingsbedrijf aan de Middenweg in Moerdijk, omdat daar een gevaarlijke stof is vrijgekomen. Er werd een traumahelikopter opgeroepen en er waren meerdere hulpdiensten aanwezig. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Welke stof er precies is vrijgekomen en hoe dat heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. De brandweer is ter plaatse om onderzoek te doen.

Het bedrijf is ontruimd en andere medewerkers zijn ergens anders opgevangen.

Volgens de veiligheidsregio is de stof voor de wijdere omgeving verder niet gevaarlijk.