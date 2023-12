Gabriels voetbaltiktoks scoren miljoenen likes: 'Kost veel denkwerk'

In maart begon de 19-jarige student Gabriel Antonio uit Helmond TikTok-filmpjes te maken over voetbal. Hij bleek uiteindelijk goed aan te voelen wat het publiek leuk vindt. Een van zijn laatste video's werd 1,2 miljoen keer geliket.

Het filmpje van vorige maand is een gebbetje naar een van de populairste voetballers op het moment: Jude Bellingham, de Engelse middenvelder van Real Madrid. "Ik keek naar zijn wedstrijden. Hij is veel in het nieuws, maar zijn goals zijn niet bijzonder."

En dus trekt Antonio weer zijn broertje of een neef voor de camera. En de video 'gaat hard' op TikTok. In alle talen buitelen voetbalfans over elkaar heen met hun mening. Maar wie heeft in de gaten dat de video 'gewoon' naast het stadion van Helmond Sport is opgenomen?

Vooruitwerken

Het is lastig te zien hoeveel werk er in zo'n video zit, legt hij uit. Je moet een idee hebben, het opnemen en de video daarna nog bewerken. "Daarom film ik op een dag meerdere video's. Dan kan ik een beetje vooruitwerken." Voorlopig ziet de 19-jarige dit dus als zijn baan, naast z'n opleiding Social Work (maatschappelijk werk).

En dat het succes heeft blijkt: de Helmondse Sportschool heeft al gevraagd of ze hun voetbalshirts in de video willen dragen. Ook heeft Antonio al een betaalde samenwerking binnen.

'Veel denkwerk'

Wat hij het moeilijkst vindt? "Goeie video's maken die vaak bekeken worden. Daar gaat veel tijd en denkwerk inzitten." Wanneer iets scoort op TikTok vindt hij dan ook nog lastig te doorgronden. "Blijkbaar vinden mensen video's over Bellingham leuk. Maar ik heb ook een grappige TikTok over iets heel anders. Namelijk dat mensen met links beter kunnen schieten dan rechts. Die ging door het dak."

Voorlopig wacht hij dus af welke bedrijven hem benaderen voor een samenwerking. "Dan kan ik gewoon video's blijven maken en me daarop concentreren." Maar het belangrijkste is voor hem dat kijkers ervan genieten. "Dan word ik in Helmond aangesproken op straat en willen jongens met me op de foto. Ze zeggen dan dat ze hebben gelachen om mijn tiktoks. Tot nu toe krijg ik heel lieve reacties."