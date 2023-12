Boekel wordt geteisterd door extreme rotte eierlucht: bewoners geëvacueerd

Foto: Bart Meesters Foto: Bart Meesters Foto: Bart Meesters Volgende 1/3 Foto: Bart Meesters

In de Molenstraat in Boekel worden meerdere huishoudens gekweld door een extreme rotte eierlucht. Waar deze vandaan komt, is niet bekend. Meerdere huishoudens worden opgevangen in een nabijgelegen café, omdat de stank zo erg is. De brandweer is ter plaatse om het riool door te spoelen en onderzoek te doen.