Jongetje (4) overleden na aanrijding in Someren

Het 4-jarige jongetje dat ernstig gewond raakte na een botsing aan de Ambachten in Someren is later overleden. Dat meldt de burgemeester van Someren, Dilia Blok. Een moeder en een kind raakten op zaterdag 25 november gewond nadat ze werden aangereden door een auto.

"Het vreselijke bericht dat door een noodlottig ongeval een lief klein mannetje is komen te overlijden raakt mij en vele andere inwoners diep in het hart. We leven mee met de ouders, familie, vrienden en allen die getroffen zijn door intens verdriet", schrijft de Somerense burgemeester Dilia Blok. Aanrijding

Een moeder en haar zoontje waren te voet en werden ter hoogte van een voetgangersoversteekplaats op de Ambachtlaan geraakt door een automobilist. Het kind raakte ernstig gewond en werd met een traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis in Nijmegen. De moeder was aanspreekbaar. Ze werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie roept getuigen van het ongeval op om zich te melden.