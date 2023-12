Leraar misbruikt zeker 70 kinderen online: celstraf en tbs geëist

Bas G. (45), die twintig jaar lesgaf op een basisschool in Vlijmen, had online seksuele contacten met zeker zeventig kinderen. De leraar uit Vlijmen had maar liefst 439 jonge kinderen in zijn Snapchataccount staan. Hij nam foto’s van jonge kinderen en benaderde kinderen met seksuele bedoelingen. Met een jong meisje had hij drie jaar lang contact. Nadat hij haar alles vertelde deed zij aangifte. De officier van justitie eiste woensdag voor de rechtbank jaar acht jaar cel en tbs met dwangverpleging. En een beroepsverbod van vijf jaar.

Meester Bas hoorde de officier huilend aan. Ook de tweede dag van zijn proces valt hem zwaar. Voor de eis van de officier, die keihard bij hem binnenkwam, deed zijn voormalige ‘vriendin’ nog het woord.

Met haar had hij van haar twaalfde tot haar vijftiende een soort relatie. Ze spraken elkaar dagelijks, hadden online seks en ook ontmoetten ze elkaar ook drie keer en hadden toen seks. Het meisje was zo dapper om naast hem te gaan zitten en liet hem op niet mis te verstane wijze weten hoe erg ze lijdt onder wat hij haar heeft aangedaan.

De officier nam het meester Bas zeer kwalijk dat hij, juist als onderwijzer, geen rekening hield met de gevoelens van jonge kinderen, soms pas 7 jaar oud. Als leraar had hij dat moeten weten. Hij heeft zijn beroep zelfs misbruikt voor zijn eigen lusten.

Duizenden bestanden

Al in 2004 begon meester Bas met het fotograferen van kinderen. Later kwam daar het chatten en videobellen bij. De politie vond duizenden foto’s en video’s op zijn computer en telefoon.

Volgens de officier van justitie ging Bas G. steeds verder in zijn obsessie om contact met kinderen te krijgen. Volgens haar zijn de elf kinderen die hij online misbruikte nog maar het topje van de ijsberg. Van de zeventig kinderen van wie video’s of foto’s zijn gemaakt, is lang niet iedereen herkend.

G. deed zich online heel vriendelijk en meelevend voor. En als het contact eenmaal was gelegd ging hij snel over tot seksueel getinte gesprekken. Hij was vaak ook heel dwingend tegen de kinderen tussen de 7 en de 13 jaar. Hij begon met: "Zullen we gaan cammen en lekker stout doen?" en daarna werden zijn verzoeken al snel concreter en seksueler.

Bas G. leidde jarenlang een dubbelleven, vertelde de officier. Als meester Bas en als kinderlokker Jeroentje 47 op internet. Hij deed zich voor als jonge jongen en hij schreef bij ieder contact op Snapchat hoe oud het kind was en hoe oud hij zogenaamd was.

Obsessie

Zijn steeds groter wordende obsessie voor seks met jonge meisjes en jongens werd hem uiteindelijk fataal. Hij nam het jonge meisje uit Limburg met wie hij drie jaar contact had, in vertrouwen en vertelde haar alles.

Zij deed uiteindelijk aangifte toen ze hoorde dat Bas G. door de politie was gehoord toen hij in de meivakantie kinderen had benaderd op een naaktcamping in Elsendorp. De eigenaar van de camping waarschuwde de politie. Bas G. probeerde meteen thuis zijn pc te wissen, maar dat lukte maar deels.

De politie had inmiddels het onderzoek uitgebreid toen duidelijk werd dat Bas G. een leraar was. Uiteindelijk werd hij op 29 augustus 2022, net voor het schooljaar weer begon, gearresteerd.