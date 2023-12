Zoon (25) doodt zijn moeder met 53 messteken: vier jaar cel en tbs

Jaebet B. (25) uit Deurne moet vier jaar de cel in omdat hij zijn 43-jarige moeder heeft doodgestoken. Daarnaast krijgt hij tbs met dwangverpleging. Dat oordeelde de rechtbank in Den Bosch woensdag. Uit het niets begon Jaebet als een dolle te steken waar hij haar maar raken kon. Na 53 steken met een groot vleesmes was ze dood.

De rechtbank stelt dat de laatste momenten van de moeder zeer angstig en pijnlijk moeten zijn geweest. Jaebet stak haar vele malen in een waas op de late avond van 9 december vorig jaar in haar eigen huis aan de Klaproosstraat in Asten. De jonge man was die dag nog laat op weg naar zijn moeder om met haar te praten. Dat deed hij altijd als hij in de war was.

En die gesprekken liepen vaak uit op discussies en ruzies, want Jaebet was geen makkelijke jongen. Uit onderzoek is gebleken dat hij licht verstandelijk beperkt is, waanideeën heeft en bijvoorbeeld stemmen hoort. Uit schaamte zocht hij hiervoor nooit hulp.

Geen hartelijke begroeting

Toen hij bij zijn moeder binnenliep rond tien over elf 's avonds, was zij met zijn zus aan het bellen. Hij vond de begroeting niet hartelijk en dat bevestigde zijn gevoel dat zijn moeder niet meer van hem hield. Ben jij mijn moeder wel, vroeg Jaebet zich af.

Hij pakte ineens een groot vleesmes uit de keukenla en begon op zijn moeder in te steken. Maar liefst 53 keer stak Jaebet haar, terwijl ze vanuit de keuken de gang in vluchtte. Sommige steekwonden waren wel tien centimeter diep.

Jongste broertje

De jongste zoon (toen 13) die boven op zijn Playstation aan het spelen was, hoorde het rumoer, kwam de trap af en zag hoe zijn oudste broer hun moeder verwondde.

Toen de moeder dood was, ging Jaebet naar boven, omhelsde zijn broertje en ging in een van de kamers tegen de muur zitten. Zijn jonge broertje was echter doodsbang en sprong uit het raam en fietste naar een vriendje. Diens vader belde vervolgens de politie, die snel naar het huis in de Klaproosstraat ging en daar de dode vrouw bij de voordeur vond. Jaebet vonden ze boven, helemaal onder het bloed en niet aanspreekbaar.

'Snel behandelen'

De vrouw had vier kinderen en was ook al oma. De familie, die oorspronkelijk uit Congo komt, heeft de jonge dader vergeven, zo lieten ze weten, vanuit hun geloof. Ze gaven tijdens de zitting al aan dat ze hopen dat de rechtbank tot het oordeel komt dat hun neef zo snel mogelijk behandeld wordt. Ze denken dat Jaebet vaker in de fout zal gaan als hij niet wordt behandeld.

De rechtbank ging daarin mee. Maar, omdat Jaebet niet helemaal ontoerekeningsvatbaar is, volgens deskundigen, krijgt hij ook vier jaar cel. Het advies van de rechtbank is echter wel dat zijn behandeling al na twee jaar cel begint.

Justitie had twee weken geleden zes jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.