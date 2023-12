Nieuwe ambulance vliegt in brand tijdens proefrit

Een ambulance is woensdagochtend in Tilburg in brand gevlogen. De nieuwe ambulance maakte volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een proefrit en was dus niet met een patiënt op weg naar het ziekenhuis.

Tijdens de proefrit vloog de voertuigcomputer in brand. De vlammen sloegen vervolgens uit de ambulance. Dat gebeurde vlak bij de Hasseltrotonde in de richting van het ziekenhuis. Het vuur was snel onder controle en er raakte niemand gewond, zo meldt de Veiligheidsregio.