Luiers en piepschuim in de container voor pmd: 'Slecht gedrag kost geld'

In Oss verdwijnen eind december de ondergrondse containers voor pmd-afval: plastic, metaal en drinkpakken. Er wordt te veel rommel in gegooid die er niet thuishoort: van luiers en gft-afval tot piepschuim en lachgasflessen. Door al dit restafval kan het pmd-afval niet worden gerecycled, maar moet het worden verbrand. Daardoor levert het geen geld op, maar kost het juist geld. Opvallend is dat de gemeente Boxtel dezelfde afvalcontainers juist wil aanschaffen.

Er mag steeds meer in de ondergrondse container voor pmd: van shampooflessen en chipszakken tot melkpakken. Toch gaat het niet altijd goed. Robert Corijn werkt bij afvalverwerkingsbedrijf Attero en ziet van alles voorbijkomen. “Mensen kunnen altijd foutjes maken, maar we zien dat gemiddeld 29 procent van het afval niet thuishoort in de oranje container. De grens ligt bij 15 procent, maar er worden bewust andere dingen in gegooid”, zegt hij. Als er te veel restafval tussen zit, kan al het afval dat is ingezameld niet meer worden gerecycled. Dat merkt wethouder Dolf Warris in Oss ook. In die gemeente wordt honderd procent van het afval in de containers afgekeurd. “Daar baal ik van, want al het plastic dat wij inzamelen, wordt verbrand in plaats van gerecycled. Daarvoor moeten wij als gemeente betalen, terwijl voor we voor plastic, metaal en drinkpakken juist geld krijgen”, zegt Warris.

“Afval verbranden betekent meer afvalstoffenheffing betalen.”

“Wat ik zo raar vind is dat inwoners geld voor hun slechte gedrag over hebben. Want hoe meer restafval wij moeten laten verbranden, hoe meer afvalstoffenheffing inwoners betalen.” Het verkeerd inzamelen kost de gemeente Oss miljoenen euro’s per jaar. Om daar een eind aan te maken verdwijnen vanaf eind december alle ondergrondse containers in de gemeente. In Oss wordt het pmd-afval vanaf volgend jaar alleen nog ingezameld in plastic zakken. Die zakken worden om de paar weken opgehaald door de afvalstoffendienst. Dat gebeurt nu ook in Boxtel, maar volgens wethouder Fred van Nistelrooij is dat ook niet ideaal. “Wij merken dat zakken soms kapot gaan en dat afval ligt vervolgens op straat. Vooral als het waait, ligt er al snel veel plastic dat we moeten oprapen.” Daarom wil de wethouder in Boxtel juist pmd-containers aanschaffen. Het belangrijkste is dat een gemeente de toegang tot die containers goed regelt, volgens hem. “Inwoners die in een flat of appartementencomplex wonen, krijgen een pasje. We hopen dat zij het gevoel krijgen dat ze minder anoniem hun afval weggooien”, zegt hij. “En wij vertrouwen erop dat onze inwoners zich aan de regels houden van wat er wel en niet in mag.”

"Als de PMD-containers verdwijnen, is het probleem opgelost."