375 kerstbomen voor arme gezinnen, Staatsbosbeheer speelt voor Kerstman

Staatsbosbeheer speelt voor Kerstman. 375 sparren die moesten worden gekapt, verdwijnen niet in de versnipperaar maar gaan naar arme gezinnen in en om Breda. "Ze moesten toch weg en dan kunnen we er beter mensen in armoede blij mee maken", vertelt boswachter Helmut van Pelt. De kerstbomen worden verdeeld door de Vincentiusvereniging Breda. "Dit is een geweldige actie voor iedereen die een kleine beurs heeft", zegt Els Coonen van de vereniging.

Het stukje grond met Servische sparren langs de Hoogstratensebaan bij Castelre was Staatsbosbeheer al langer een doorn in het oog.

Weggooien is zonde

Van Pelt: "Het is niet de natuur zoals we dat hier in dit landschap willen zien. Deze bomen horen op de Balkan thuis, niet hier." De sparren zijn jaren geleden geplant door de Belgische eigenaar, bestemd voor verkoop als kerstboom. Staatsbosbeheer heeft de akker van hem gekocht en wil de oorspronkelijke natuur hier herstellen. Met bomen die hier wel oorspronkelijk thuishoren.

Dus de kerstbomen moeten weg en worden omgezaagd. Maar weggooien is zonde, dus startte Staatsbosbeheer Operatie Jingle Bells. Omgevingsmanager Wouter Aarts: "Zo met het einde van het jaar in zicht vroeg ik me af of we geen betere bestemming voor deze bomen konden vinden. Met een paar collega’s ben ik toen gaan zoeken naar goede doelen waar we de bomen aan konden schenken.”

En die werden gevonden. 200 kerstbomen gaan naar de Vincentiusvereniging in Breda, 100 bomen naar Quiet Breda en 75 sparren naar de Weggeefhoek Gilze & Rijen.

Toch nog een boom

Midden op de akker ligt een berg met gekapte Servische sparren. Netjes verplakt in een net. Met een grote bestelwagen steekt de Vincentiusvereniging het terrein op. De klep gaat open en de eerste lading bomen wordt opgestapeld voor transport.

Els Coonen van de vereniging is blij: "Ik ben echt verrast door Staatsbosbeheer en ik vind het geweldig. Een kerstboom kost al snel 12,50euro. En dat is meer dan wat heel veel mensen kunnen betalen. Nu hebben die mensen deze feestdagen toch nog een boom in huis."