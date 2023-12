Aanrijding op spoorwegovergang in Boxtel, tweede keer in maand tijd

Foto: Bart Meesters/SQ Vision. Foto: Bart Meesters/SQ Vision. Foto: Bart Meesters/SQ Vision. Foto: Bart Meesters/SQ Vision. Volgende 1/4 Foto: Bart Meesters/SQ Vision.

Een trein is woensdagavond op een auto gebotst op een spoorwegovergang aan de Tongersestraat in Boxtel. Het is de tweede keer in een maand tijd dat het misgaat op dezelfde overweg.

De passagiers van de trein moesten met een andere trein verder. Er reden door het ongeluk urenlang geen treinen. De bestuurder van de auto, een vrouw van 74 uit Tilburg, bleef ongedeerd. Vermoedelijk is een navigatiefout de oorzaak van het ongeluk. Op 10 november botste er ook al een trein op een auto op dezelfde overgang. Omstanders probeerden toen om de auto nog van het spoor te duwen, maar dat lukte niet op tijd. De weg rondom de spoorwegovergang is niet overzichtelijk, meldt een 112-correspondent. Aan de Tongersestraat zijn twee spoorwegovergangen kort na elkaar, ertussenin ligt een weg. "Wie niet goed navigeert, kan dan zomaar op de spoorwegovergang terechtkomen in plaats van de weg in te slaan." Nog een ongeluk

Vorige week ging het bij een andere spoorwegovergang in Boxtel ook al mis. Toen botste een trein op een paardentrailer. De bestuurder van de auto raakte zwaargewond. Een van de twee paarden in de trailer overleefde het ongeluk niet. Beelden van het ongeluk op 10 november op dezelfde overweg.