Chauffeur bestelbus gaat bumperkleven achter burgerauto agent: 7 bonnen

Een chauffeur in een bestelbus heeft woensdagmorgen het verkeerde slachtoffer uitgekozen om te treiteren. De man ging aan het bumperkleven omdat hij haast had en gedroeg zich bepaald niet als een heer in het verkeer. Helaas was zijn doelwit een agent in een onopvallende politiewagen. Die trakteerde de bestuurder uiteindelijk een pittige rekening voor zijn asociale rijgedrag: zeven bonnen op rij.

De agent in kwestie, heeft zijn belevenissen keurig opgeschreven en verspreid op Instagram. "Vanmorgen reed ik in een onherkenbaar politievoertuig ter hoogte van de A58 Etten-Leur. Een bestelbusje met haast passeerde mij en zat continue kort op zijn voorganger. Terwijl hij dit deed zat hij ook nog op zijn telefoon." Het begin van een opmerkelijk avontuur, zowel voor de chauffeur in de bestelbus als de politieman.

"Ik besloot hem even te volgen om te kijken hoe zijn rijgedrag er verder uitzag. Het viel mij op dat hij zijn voorganger flink aan het opduwen was. Op het moment dat er ruimte was liep de snelheid op tot zo'n 140 kilometer per uur", noteert de politieman. "Inmiddels draaiden wij de A16 op en gingen wij gelijk weer naar rijstrook 1. Je raadt het misschien al, maar ook direct weer bumperkleven. Dit ging blijkbaar niet snel genoeg en werd er zelfs rechts ingehaald." Op dat moment wil de agent ingrijpen. "Wij draaiden de A59 op. Voor mij genoeg om de bestuurder een volgteken te geven en mee te nemen voor een controle." Maar helaas, zo schrijft de agent, was er best wat verkeer en geen mogelijkheid om de bestuurder in te halen. "Ter hoogte van Made lukte het om voor het voertuig te gaan rijden. Het bordje politie volgen werd aangezet en de snelheid eruit geremd. Netjes richting aangegeven naar het tankstation op de A59. Toen ik op de uitvoegstrook reed besloot de bestuurder door te rijden."

Het vervolg laat zich raden. "Zwaailamp en sirene aan en erachteraan. Ondertussen de meldkamer op de hoogte gebracht van de achtervolging. Het duurde niet zo heel lang tot de bestuurder zich bedacht dat hij het nooit ging winnen met zijn bestelbus." In Oosterhout werd het voertuig door de politie stilgezet. De bestuurder kon geen rijbewijs of iddentiteitsbewijs tonen. "Hij gaf wel een naam op....", zo moet de politieman bekennen. "Hij had de voornamen en achternaam goed onthouden, alleen de verjaardag van zijn 'moeder' was in november in plaats van juni. Een paar controlevragen en de rijbewijsfoto waren voldoende om aan te nemen dat hij een valse naam opgaf. Dit betekende dat hij werd aangehouden en mee moest naar bureau."

