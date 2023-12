Boom kan dieven niet stoppen: 'Twee dagen zagen en toen was aanhanger weg'

Na twee nachten zagen aan een boom, wisten dieven in Moergestel een aanhanger uit zijn ketenen te verlossen en te stelen. Eigenaar Maurice de Laat heeft nog steeds moeite om het te begrijpen. "Wie gaat nou een hele boom omzagen voor een tweedehands aanhanger?"

Frits van Otterdijk Geschreven door

Lef kun je de twee dieven niet ontzeggen. Vindt ook Maurice de Laat. "Het zijn een man en een vrouw. Ze hebben twee nachten op rij aan de straat staan zagen aan de boom." De gedupeerde eigenaar kan het allemaal navertellen omdat hij bewakingsbeelden heeft. Een filmpje van het jatwerk heeft hij afgelopen week op zijn Facebookpagina gedeeld. Terugkijkend naar de beelden van 9 november, valt op dat de man en de vrouw eerst het zwenkwiel verwijderen. Dan begint het moeizame zaagwerk aan de boom. Maar dan vertrekken ze plotseling. Maurice: "Ik vermoed dat de zaag kapot is gegaan." Helemaal verbluffend is dat het duo een nacht later, op exact dezelfde tijd om kwart voor drie, ongestoord verder gaat met zagen. Totdat de boomstam van zo'n 15 tot 20 centimeter met een flinke plof bezwijkt. Daarna gaat het snel. De stevige staalkabel waarmee de aanhanger aan de boom was gelegd, komt vrij en de aanhanger wordt uit beeld gerold. Vermoedelijk naar een auto waarvan alleen een stukje achterlicht is te zien op beeld. Het kapen van de aanhanger is die tweede nacht binnen 20 minuten gepiept.

"Vreemd genoeg heeft niemand iets gehoord"

De diefstal aan het Rootven is opmerkelijk. Een doorsnee straat met parkeervakken vrijwel aan de voordeuren van de huizen die er in rij staan. "Vreemd genoeg heeft niemand iets gehoord", zegt Maurice. Niet het zagen, niet de auto die de dieven brutaal midden op straat hadden geparkeerd. Zelfs niet het omvallen van de boom, die midden op de weg achterblijft. "Ze hebben zich nergens iets van aangetrokken. Dat is knap brutaal." Maurice deed kort na de diefstal aangifte bij de politie, vergezeld van 20 minuten beeldmateriaal. Hij maakte ook melding bij de gemeente. Zelf hoopt hij zijn aanhanger terug te vinden op een of andere advertentiepagina. Je weet maar nooit. Maar de hoop is gering.

"Ja, wat kost zoiets? Een honderd of vijf ben je al gauw kwijt."