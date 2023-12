Dak van kerk stort in na grote brand: man uit Best opgepakt

Een een 36-jarige man uit Best is donderdag opgepakt voor een brand in een Rotterdams kerkgebouw in de wijk Overschie. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken en denkt de man daarbij betrokken was. De brand brak woensdagavond rond kwart voor elf uit.

Door de brand is het dak van het kerkgebouw aan de Oranjestraat ingestort. Het pand moet als verloren worden beschouwd. Ontruiming

Huizen in de buurt werden woensdagavond ontruimd. Die omwonenden van de brand zijn inmiddels weer thuis. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond laat weten dat de bewoners van de tien tot vijftien ontruimde woningen afgelopen nacht weer konden terugkeren. Een deel van hen had inmiddels onderdak gezocht bij familie of kennissen. Verhuurd

Het kerkgebouw wordt doordeweeks verhuurd, maar op het moment dat de brand ontstond waren er geen mensen binnen, zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio. Op de website van de Gereformeerde Gemeente Rotterdam, die gebruik maakt van de kerk, staat dat er tot tien uur een bijeenkomst bezig was. Drie kwartier later brak de brand dus uit.