Kat lift negentig kilometer mee naar Den Haag: ‘Wonder dat ze nog leeft’

Een poes die losliep op straat in Dongen heeft er een flink avontuur op zitten. Waar ze eerst nog miauwend de aandacht van ouders en kinderen bij een Dongense basisschool trok, liep ze een paar uur later ineens door de drukke straten van Den Haag. Vermoedelijk nadat ze zo'n negentig kilometer meeliftte onder de motorkap van een auto. “Het is een wonder dat ze de reis heeft overleefd”, zegt John Buijs van de dierenambulance.

Omdat de kat steeds harder ging mauwen en zelfs bijna bij Iris in de auto sprong, vertrouwde ze het niet helemaal. Ze besloot met de poes langs de dierenarts te gaan om te kijken of het dier een chip had, maar dat bleek niet zo te zijn. Daarom hing ze een briefje aan het bandje van de poes, in de hoop dat de eigenaar contact met haar op zou nemen.

Het jonge poesje liep vorige week rond in een wijk in Dongen, waar ze de aandacht trok van Iris van Riel. “Ik bracht mijn kinderen naar school en daar kwam het katje naar me toe lopen. Ze begon te miauwen en daarna week ze niet meer van mijn zijde", vertelt Iris. Het diertje bleef haar de hele dag volgen.

Maar hoe is die kat nou negentig kilometer verderop beland? Hoewel Iris zelf denkt dat het dier bij iemand is ingestapt, is de dierenambulance ervan overtuigd dat de kat is meegelift onder de motorkap van een auto. “Dat gebeurt in deze tijd van het jaar heel veel. We hebben dat hier de afgelopen twee weken al vier keer gezien”, vertelt woordvoerder John Buijs van de dierenambulance.

Een paar uur later kreeg Iris inderdaad een telefoontje. Tot haar verbazing niet van de eigenaar, maar van iemand uit Den Haag. “Ze zei dat ze haar gevonden had bij het centraal station”, vertelt Iris. “Ik zei: maar Dongen heeft helemaal geen centraal station. Bleek dat ze haar in Den Haag gevonden had. Toen werd ik even stil. Ik dacht: hoe dan?!”

Het is volgens hem bijzonder dat de kat er zonder kleerscheuren vanaf is gekomen. Ze was volgens Buijs alleen wat gestrest. “En dat is echt een wonder, want laatst hebben we ook een andere kat onder een motorkap vandaan gehaald die onder de brandwonden zat. Deze kat heeft ontzettend veel geluk gehad dat ze op een plek zat waar ze de reis wel heeft overleefd.”

In deze tijd van het jaar kruipen katten vaker onder de motorkap van auto’s. De dierenambulance waarschuwt daarom om dit altijd even te checken voordat je de auto instapt. “Als het koud wordt, gaan katten op zoek naar een beschut plekje en kruipen ze via de wielen de motorkap in”, legt Buijs uit. “Geef een paar klopjes op de motorkap. En als je iets hoort tijdens het rijden, stop dan meteen en bel de dierenambulance.”