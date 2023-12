112-nieuws: file op A2 door ongeluk • overvaller aangehouden

14.21

Een 34-jarige man uit Eindhoven is aangehouden op verdenking van een reeks overvallen in november. De politie kon hem op het spoor komen door tips die zij via een opsporingsbericht kregen. In vijf dagen tijd overviel hij onder andere twee keer een afhaalrestaurant en een supermarkt aan de Bredalaan in Eindhoven.

De verdachte had een mes bij zich en bedreigde het personeel. Zijn buit bleef bij een paar tientjes, maar zijn gedrag bracht een hoop teweeg bij de slachtoffers in de winkel en het restaurant. Via een opsporingsbericht werd hij uiteindelijk in de kraag gevat.