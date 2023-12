112-nieuws: hinder op A2 en A27 dit weekend • autobrand in Geldrop

05.44

Op de Doelen in Geldrop is vannacht brand uitgebroken in een geparkeerde auto. Volgens een 112-correspondent van Omroep Brabant stond de auto al lange tijd geparkeerd met een lekke band verderop in de straat. Nadat de auto is verplaatst brak de brand uit. Mogelijk is de brand aangestoken. De politie doet onderzoek naar de zaak.