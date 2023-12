Vrienden betrappen mogelijke inbrekers en gaan erachteraan

Drie vrienden hebben donderdagavond hun wijk in Breda behoed van een inbraakgolf. Ze spotten een verdacht drietal. Ze volgden de man en twee vrouwen en belden de politie toen een van hen over een schutting klom. Na een achtervolging zijn de mogelijke inbrekers gepakt en aangehouden.

Twee vrienden zaten donderdagavond rond zeven uur een sigaretje te roken in een auto. Ze stonden geparkeerd in de Vierlingstraat, met voor hen nog een auto. "Daarin zaten een man en twee vrouwen", meldt de politie. Het drietal overlegde wat, stapte uit en verspreidde zich door de wijk. "Het leek erop dat de man en de vrouwen op verkenning uit waren."

De twee vrienden belden een derde kameraad om het verdachte drietal mee in de gaten te houden. Daarna gingen ze lopend achter hen aan de wijk in. "Toen een van de vrouwen over een schutting klom, spraken zij haar meteen aan", zegt de politie. Ze schrok en liep snel met de anderen weer terug naar de auto.

Achtervolgd

Met hoge snelheid vluchtten ze de wijk uit, met de drie vrienden achter hen aan. Die belden de politie en stopten de achtervolging, omdat de mogelijke inbrekers inmiddels veel te hard rijden. Daarna werd de vluchtwagen door de politie op de A16 gespot.

De auto van de dieven werd langs de snelweg aan de kant gezet en de inzittenden werden aangehouden. Het gaat om drie Zuid-Hollanders (25 tot 58) uit Maassluis, Rotterdam en Capelle aan den IJssel. Ze zitten vast voor verder onderzoek.