Sylvia Hoeks speelt hoofdrol in film over playmate Anna Nicole Smith

Sylvia Hoeks speelt de hoofdrol in een film over model, actrice en playmate Anna Nicole Smith. Hoeks, geboren in Maarheeze, is momenteel bezig met de opnames van 'Huricanna'. Het is na 'The Best Offer' en 'Blade Runner 2049' haar derde grote filmrol in Hollywood.

In Nederland is Hoeks vooral bekend van de film 'Duska' waarvoor ze een Gouden Kalf kreeg. Daarnaast speelde ze in 'De Storm', 'Tirza', 'De Bende van Oss' en Iris Hoegaarde in de tv-serie 'Overspel'.



Hoeks, nu 40, ontdekte al jong de wijde wereld: als 14-jarige reisde ze als fotomodel de hele wereld rond nadat ze werd gescout bij een modellenwedstrijd van Elite Model. Daarna volgde ze een opleiding aan de Toneelschool van Maastricht en speelde ze in 2005 in de tv-film 'Staatsgevaarlijk'.

Playmate van het jaar 1993

De film gaat over de laatste fase van het leven van Anna Nicole Smith, die in februari 2007 overleed aan een overdosis medicijnen.

Nicole Smith kreeg bekendheid nadat ze in 1993 werd uitgeroepen tot Playmate van het jaar. Ze werd op slag wereldberoemd toen ze een jaar later trouwde met de Amerikaanse oliemagnaat J. Howard Marshall, die op dat moment 89 jaar is. Nicole Smith is dan zelf 26. Ruim een jaar later overlijdt hij, waarna er een ruzie uitbreekt over de erfenis met de kinderen van Marshall.

Dat conflict was nog onder de rechter toen Nicole Smith, echte naam Vicky Lynn Hogan, op 8 februari 2007 buiten bewustzijn werd gevonden in een kamer in hotelkamer in Hollywood. Een maand later werd duidelijk dat ze overleden was aan een overdosis medicijnen.

Naast Hoeks, is er een belangrijke rol voor haar psychiater, die wordt gespeeld door Oscarwinnares Holly Hunter. De regie is in handen van Francesca Gregorini. Zij is vooral bekend als regisseur van de tv-serie Killing Eve.