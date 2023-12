Iedereen kende Bart van zijn salto's, nu is hij een serieuze topsporter

Toen Bart Poll uit Nistelrode 8 jaar oud was begon hij met een wintersportvakantie met snowboarden. Een aantal jaar later koos hij voor snowboardcross, zeg maar daar de winterse variant van BMX. “Toen ik klaar was met mijn middelbare school, koos ik voor freestyle omdat die sport me leuker leek. Ik was toen 17. Vroeger ging ik voor de lol weleens stunten met vrienden. Iedereen kende mijn salto’s, maar als wedstrijdsport is het echter iets anders.”

Ondertussen is Bart 21. Als je van zekerheid houdt, dan hoef je niet jaloers op hem te zijn. Het leven van de freestyle snowboarder uit Nistelrode is namelijk een groot avontuur waarin geen enkele dag hetzelfde is. “Het is elke keer weer kijken welke wedstrijd of training het beste voor me is, daar reis ik heen. De ene keer is dat Zweden of Finland, een andere keer zit ik in Zuid-Frankrijk of Oostenrijk.”

Dat voorkomen van blessures vindt ook in de zomer plaats. “Ik werk fulltime in de zomermaanden, train regelmatig in het buitenland op een grote airbag en daarnaast zit ik vijf dagen per week in de sportschool. Door zo fit en atletisch mogelijk te blijven, zorg ik ervoor dat ik niet meteen alles afscheur bij een val.”

Dat Bart tijdens wedstrijden wat voorzichtiger is, betekent niet dat hij angstig is. “We oefenen veel sprongen en tricks met onze trainer en weten wat we kunnen. Alles draait om techniek, je neemt daarbij geen onnodige risico’s. Stel dat je bijvoorbeeld je elleboog breekt, dan mis je een lange periode in het wintersportseizoen. Het kan toch altijd zo zijn dat er wel iets gebeurt. Als je op een ijzige piste valt, kan dat pijn doen, maar meestal weten ik hoe ik me het beste op kan vangen.”

Tussen al zijn avonturen in de sneeuw waren er ook weleens momenten dat het niet meezat. “Eind 2022 kwam ik zonder team te zitten en stond ik er helemaal alleen voor. Ik had ook geen vaste verblijfplek meer in Oostenrijk. Het tweede deel van het wintersportseizoen ben ik overal alleen heen gereden en heb ik alles zelf geregeld. Dat went en is nog best wel fijn ook. Gelukkig ben ik voor dit seizoen aangesloten bij een internationale ploeg. Ze regelen alles voor me, zodat ik me op de sport kan richten.” Bart is een doneeractie gestart omdat zijn sport zo duur is en hij geen vergoeding van de bond krijgt.

Ruim drie jaar na zijn 'debuut' als freestyler hoopt hij namens Nederland al zijn debuut te maken bij een World Cup. “Ik maak duidelijk progressie, maar er is nog veel werk aan de winkel. Mijn ultieme doel is deelname aan de Olympische Winterspelen in 2026, daar doe ik alles voor.”

