Een eeuw carillon spelen: familietraditie vanuit Grote Kerk

Het is een bijzondere dag voor de familie Maassen in Breda. Al 100 jaar bespelen zij het carillon vanuit de Grote Kerk. Zaterdag wordt deze mijlpaal gevierd met een concert vanuit de toren. Ook is er een speciale tentoonstelling over de vier generaties beiaardiers. "Je zou bijna zeggen dat het genetisch bepaald is", lacht de huidige stadsbeiaardier Paul Maassen.

Op 65 meter boven de grond, in de toren, oefent interim beiaardier David van de Vlies voor het concert dat zaterdagmiddag over de stad zal klinken. Het wordt een mix van vier generaties Maassen.

Op de Grote Markt in Breda is het weekmarkt en het krioelt van de mensen tussen de kraampjes. Terwijl het carillon wordt bespeeld. Duidelijk hoorbaar, maar nauwelijks opgemerkt. Als een bijna vanzelfsprekende sfeermaker die hoort in de oude binnenstad

Toch is het voorbestaan van de beiaardcultuur in Nederland niet vanzelfsprekend. "Zelf heb ik geen kinderen, dus er zal geen vijfde generatie Maassen achter het klavier kruipen. Maar ook landelijk zie ik het aantal beiaardiers afnemen." En dat baart Maassen zorgen.

65 meter lager, recht onder de toren in de Grote Kerk, glundert Paul Maassen bij de speciale tentoonstelling over hem en de drie generaties Maassen die hem als stadsbeiaardier voorgingen. "Als ik dit zo zie dan ben ik wel trots, maar van de zwaarte van al die voorvaderen heb ik niet zo veel last. Behalve dat we alle vier zijn bezwangerd door de liefde voor de klokken", aldus de huidige stadsbeiaardier van Breda.

"De afgelopen dertig jaar zijn veel stadsbeiaardiers door de gemeenten wegbezuinigd. En dan wordt het stil in stad. Ik ben blij als ik mensen spreek die vinden dat de beiaard hoort bij de stad. Maar ik zou nog blijer zijn als ook overheden verder kijken dan naar de marketingwaarde van de beiaardier. Oftewel wat het economisch oplevert voor de stad."

"Wij zijn meer dan een achtergrondmuziekje en proberen bij te dragen aan de saamhorigheid in de stad. Met onze muziek Ook tijdens kerstmis, carnaval of jazzfestival. En met deze expositie geven we smoel aan dit erfgoed dat wij in Nederland hebben. Of het nu gaat om muziek van DJ Tiësto, Andre Hazes, Vader Abraham, Mozart, Beethoven of Bach. Ik speel het allemaal. Met passie", zegt Maassen strijdbaar.

Het beiaardconcert is zaterdagmiddag om half twee te horen, vanaf het klavier in de toren van de Grote Kerk van Breda. Al eeuwen bekend als het baken of de stem van de Nassaustad.