Man hakt deur met bijl open en steelt kostbare wielrenfietsen: 'Echt erg!'

De beelden van de bewakingscamera liegen er niet om. Een man met een bivakmuts hakt met een bijl de deur van Unlimited Colors In Venhorst open. Dat is een winkel voor exclusieve wielrenfietsen. De dieven namen acht dure fietsen mee en lieten een boze en bedroefde winkeleigenaar achter.

Eenmaal bij de winkel aangekomen zag Jim dat voordeur openstond en hoorde hij het alarm loeien. "Ik ben samen met de politie naar binnen gegaan. De winkel stond vol rook doordat de mistgeneratoren waren afgegaan. Toen de rook was opgetrokken, zag ik dat er dure fietsen weg waren. Echt erg dat die gestolen zijn, ik was supertrots op die fietsen." De totale schade schat Jim op zo'n 70.000 euro.

Eigenaar Jim Cranen werd wakker gebeld toen het alarm in zijn fietsenwinkel afging. "Ik zag op de beelden van onze bewakingscamera dat er op dat moment een man met een hakbijl onze deur in stond te rammen. Ik ben snel uit bed gesprongen want ik wilde erheen. De voorruit van mijn auto was bevroren, ik heb het ijs er met mijn blote handen afgekrabd. En onderweg heb ik de politie gebeld."

Jim wijst naar een podium in de showroom. Er staat een lege standaard. "Hier stonden onze exclusieve showfietsen, die zijn allemaal meegenomen. Ook is er een fiets van een klant meegenomen. Die was niet niet blij, want zijn fiets was 15.000 euro waard."

Als geluk bij een ongeluk stonden de fietsen van andere klanten achter in de werkplaats. Daar zijn de dieven niet geweest. Want door de mistgeneratoren stond de zaak al binnen een minuut vol rook en kon je geen hand voor ogen meer zien. "Maar veel klanten maken zich wel zorgen of hun fiets er nog staat. Ik heb al heel veel ongeruste telefoontjes en berichtjes gehad."