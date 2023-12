Binnenkijken: zo ziet het gloednieuwe Theater aan de Parade eruit

1/6 In de kleinere zaal van het theater was vrijdagavond de eerste voorstelling (foto: Rochelle Moes).

Drie jaar lang zat Den Bosch zonder groot theater, maar het miljoenenproject is af: Theater aan de Parade is weer open. Vrijdagavond gingen de deuren van de fonkelnieuwe schouwburg voor het eerst open voor publiek. En hoewel het voorlopig nog een testfase is en er nog genoeg moet gebeuren, zijn de eerste bezoekers enthousiast. “Dit theater is mega-chique”, zegt de 9-jarige Janey Schellings.

Tweeënhalf jaar geleden werd het oude Theater aan de Parade gesloopt, om plaats te maken voor een nieuwe schouwburg. Dat was nodig, omdat er veel achterstallig onderhoud was. Ook zat er asbest in het pand zat en waren de zalen niet meer van deze tijd. Om de verbouwing is veel te doen geweest. De kosten voor het project zijn in de loop der jaren steeds hoger geworden. Uiteindelijk was er twaalf miljoen euro extra nodig en heeft de verbouwing tachtig miljoen euro gekost.

Zij en haar vader zijn de allereerste bezoekers die vrijdagavond het theater binnenstappen en worden onthaald met bloemen. Ze zijn onder de indruk van het nieuwe gebouw, dat veel glas heeft en heel modern is. “Dat vorige was voor normale mensen. Dit is voor chique mensen”, zegt Janey, terwijl haar vader haar lachend aankijkt.

Maar af is het theater nog niet. Buiten voor het theater lijkt het nog op een bouwplaats en ook binnen moet nog veel gebeuren. Zo wordt de garderobe nog niet gebruikt, want die zit nog onder het stof. En ook de foyer oogt nog wat ongezellig en de gordijnen hangen nog niet. “Ik vond het in het vorige gebouw gezelliger met wat meer pluche, maar dat moet misschien nog komen", zegt Chantal ter Braak. Dat beaamt Janne Krop: “Het is nu nog best wel kaal.”

Nu is het theater niet meer terug te herkennen. Alleen de kelderbak en de contouren van de grote zaal zijn overeind gebleven, maar verder is alles nieuw. De casinozaal, met 920 stoelen, is het pronkstuk. De kleinere pleinzaal biedt ruimte voor ruim 400 mensen en kan omgebouwd worden tot een concertzaal voor 1000 man.

Vrijdagavond komen er 200 bezoekers voor de kindervoorstelling Koning Gilgamesj. Het is een try-out, net als alle voorstellingen de komende drie maanden. Want ook voor de medewerkers is alles nieuw, dus het kan gebeuren dat er tijdens de show iets fout gaat. “We hebben alles van tevoren uitgedacht, maar met publiek is alles toch weer anders”, zegt directeur Alex Kuhne. “Je moet uitzoeken hoe je de beste service verleent, hoe de toiletten en de vluchtwegen werken en aan welke knoppen er gedraaid moet worden.”

En dat laatste heeft de technici in het theater eerder deze avond al de nodige stress bezorgd. “De technische mensen van de artiesten nemen met hun lichttafel onze zaal over. Normaal is dat plug en play, maar nu was er geen contact”, vertelt hoofd-techniek Alphons Verhallen. Even spannend, maar het is goed gekomen. “De licht- en geluidsleverancier loopt in testfases altijd rond, zodat ze kunnen helpen. Daar leren wij ook van, dus nu weet ik waar het zit.”

Woensdag is de eerste voorstelling in de grote zaal. "Dit is spannend, maar dat is nog een tikkeltje spannender", aldus Alex Kuhne.