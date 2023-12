Kerstborrel met collega’s: zo zorg je ervoor dat je niet voor schut staat

De een kan er niet over ophouden, terwijl de ander er al weken tegenop ziet: de kerstborrel. Waarschijnlijk staat er ook bij jou op het werk ook alweer een voor de deur. Of je er nu zin in hebt of niet: je leert in ieder geval je collega’s weer eens wat beter kennen en je krijgt waarschijnlijk een leuk kerstpakket. Maar om daar volgend jaar ook van verzekerd te zijn, moet je wel een beetje een goede indruk achterlaten. En etiquettedeskundige Chris Linders uit Bergen op Zoom weet hoe.

Fout of black tie

We beginnen met je outfit. “Daarbij is het allerbelangrijkste om te doen wat er op de uitnodiging staat”, zegt Linders. Is het een informele kerstborrel, dan ben je vrij om te komen zoals je wilt. Maar als er een thema op de uitnodiging gezet wordt kan je dat volgens hem niet negeren. “Als er bijvoorbeeld foute kersttruien staat, is het leuk om daar gehoor aan te geven. Dat geeft een vorm van saamhorigheid en dan laat je zien dat je moeite wil doen.”

Maar het kan natuurlijk ook dat het wat chiquer moet. “Bij een nette look, maar niet te overdressed kom je met veel weg, zolang het maar netjes is. Is de dresscode cocktail? Dan ga je feestelijk gekleed”, zegt Linders. “En wordt er gevraagd om black tie, dan is het voor de mannen een smoking en kom je als dame in een lange galajurk.”

Aankomst

De borrel of het kerstdiner mag dan buiten werktijd zijn, het is en blijft werk. “Dus gedraag je altijd netjes”, zegt de deskundige. “Zeg de gastvrouw gedag, laat zien dat je er bent en bedank degene die het geregeld heeft dat je er mag zijn.”

Een borreltje teveel

Hoe de gesprekken verlopen, hangt ook van het soort kerstborrel af. “Bij formele bijeenkomsten praat je wat rustiger en bedeesder. Bij een informele borrel kan je wat enthousiaster zijn.” Dat kan je volgens Linders vaak wel aanvoelen. “En als er links of rechts wenkbrauwen gefronst worden, weet je dat je de grens hebt bereikt.”

Ladderzat tussen je collega’s staan kan volgens hem trouwens echt niet. “En dat ligt vaak op de loer bij een kerstborrel”, zegt Linders. “Zolang het de sfeer bevordert is alcohol prima, maar drink met mate. Je bent met je leidinggevende en die moet je de volgende morgen ook nog onder ogen komen. En als je als manager lallend op tafel staat, is de kans op scheve gezichten de dag erna ook groot.”

Diner

Is het een kerstdiner met tafelschikking? dan komt er voor sommigen nog weleens wat extra stress bij kijken. “Het is goed om te weten welk bestek je gebruikt”, zegt Linders. “Het kan voor sommige mensen verwarrend zijn dat er twee vorken links en drie messen rechts liggen. Werk altijd van buiten naar binnen. Zoek het van tevoren op. En kijk bij twijfel gewoon even bij de buurman.”

Telefoons

Aan tafel uiteraard geen telefoon. "En heb je wat gedronken, hou dan ook in de gaten wanneer anderen hun telefoon pakken, want daarmee kunnen ze dingen vastleggen waar je later spijt van krijgt," zegt Linders. Als je zelf trouwens foto's wilt delen op social media, vraag dan eerst altijd toestemming aan de collega's die erop staan. "Want niet iedereen is daarvan gediend."

En zie je die borrel nou helemaal niet zitten en heb je een goede smoes? "Geef het dan ruim van tevoren door. Je scoort geen punten als je dat tien minuten van tevoren laat weten", aldus de deskundige.

We vroegen op straat wat jullie de do's en dont's vinden tijdens de kerstborrel: