Man (23) komt om bij schietpartij in huis in Oss: vrouw (31) zit nog vast

1/2 Man (23) omgekomen na schietpartij in huis in Oss: twee vrouwen aangehouden

De man die zaterdagavond omkwam nadat er werd geschoten in een appartement aan de Hertewissel in Oss is een man van 23 uit die plaats. Dat meldt de politie zondagochtend. In de zaak werden twee vrouwen van 36 en 31 jaar uit Oss opgepakt. De vrouw van 36 is zondagmiddag vrijgelaten. Zij is niet langer verdachte, zo heeft de politie zondag aan het eind van de middag bekendgemaakt.

Het slachtoffer werd zaterdag aan het eind van de avond door agenten dood gevonden in het appartement. Dit nadat bij de politie de melding binnenkwam dat er in het appartement zou worden geschoten.

De vrouwen werden snel na de vondst van het slachtoffer aangehouden. Ze werden op het bureau verhoord. De vraag of de verdachten en het slachtoffer elkaar kennen, beantwoordt een woordvoerder van de politie zondagochtend niet. Ook wil de woordvoerder niet zeggen of het slachtoffer of de opgepakte vrouwen de bewoner of bewoners zijn van het appartement.

Ook op de vraag of er in het appartement één of meer keer is geschoten, geeft de woordvoerder in het belang van het onderzoek geen antwoord.

'Alle scenario's staan open'

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. "Alle scenario's staan nog open", zo geeft de politie zondagochtend aan. Dezelfde boodschap die ze zaterdagnacht al had. Op dat moment deden specialisten van Forensische Opsporing onderzoek in het appartement.

Het appartement is onderdeel van een klein complex van zo'n veertig appartementen. De deur van het appartement waar de schietpartij plaatsvond, is zondagochtend door de politie verzegeld.