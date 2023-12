100 per uur te hard, dronken en geen rijbewijs: man maakt het wel héél bont

Een 29-jarige automobilist uit Oss en zijn 27-jarige bijrijder maakten het zondagochtend vroeg in Breda wel heel bont. Op de Nieuwe Bredase Baan werd de bestuurder bij een controle betrapt op veel te hard rijden. Hij reed bijna honderd kilometer per uur te hard. Ook bleek dat hij met te veel alcohol op achter het stuur zat. Bovendien had hij geen rijbewijs. Zijn bijrijder die hem even later op kwam halen, bleek ook te hebben gedronken.

Omdat zijn bijrijder ook had gedronken gaf hij in eerste instantie bij de controle aan dat hij achter zou blijven om zich op te laten halen. Even later meldde de bijrijder, ook een man uit Oss, zich echter toch met de auto op het bureau in Oosterhout om zijn beschonken vriend op te halen. De bijrijder bleek wel in het bezit van een rijbewijs, maar omdat ook hij had gedronken, werd dit direct ingenomen.

In het kader van de verkeersveiligheid moet deze man zich bovendien melden bij het CBR. Daar wordt bekeken of hij wel geschikt en rijvaardig is om deel te mogen nemen aan het verkeer.

152 kilometer per uur

De twee liepen zondagochtend vroeg rond vier uur tegen de lamp bij een snelheidscontrole op de Nieuwe Bredasebaan in Breda. Hier mag je vijftig, maar volgens de politie reed de man uit Oss maar liefst 152 kilometer per uur. Met de wettelijke correctie eraf bleef er nog een snelheidsovertreding van 97 kilometer per uur over.

Op een parkeerplaats langs de A59 bij Den Hout werd de bestuurder langs de kant gezet. Daar bleek dat hij geen rijbewijs had. Ook faalde hij voor de alcoholtest. De bestuurder werd daarom meegenomen naar het bureau terwijl zijn bijrijder op de parkeerplaats achterbleef.

Op het politiebureau in Oosterhout bleek uiteindelijk dat de 29-jarige automobilist bijna drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol op had om nog achter het stuur te mogen zitten. Tegen hem wordt een proces-verbaal opgemaakt.