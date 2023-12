'Geen paardenhoofd in de tuin gehad', cannabiskweker klaar voor wietproef

Cannabiskweker Fred van de Wiel uit Waalwijk kan na anderhalf jaar eindelijk zijn wiet legaal verkopen. Vrijdag gaat de wietproef van start bij alle coffeeshops in Breda en Tilburg. In het Omroep Brabant-programma KRAAK. wordt hij bijna emotioneel als hij over het project praat.

Cannabis wordt in Nederland gedoogd sinds de jaren 70. Ondernemers mogen het wel verkopen, maar ze mogen het niet inkopen. Hierdoor ontstaat de beroemde illegale achterdeur-constructie. Om daarvanaf te komen, besloot het kabinet Rutte in 2017 om een experiment te starten met de verkoop van legale, in Nederland gekweekte wiet. Die proef gaat vrijdag eindelijk van start en daar is Van de Wel dolblij mee.

Anderhalf jaar is hij bezig geweest met het kweken van wiet in een speciale loods. "Dat wachten is vreselijk. Je hebt iets staan wat klaar is, waar je je ziel en zaligheid in hebt gestopt en dan duurt het nog anderhalf jaar voordat je mag beginnen", zegt de Waalwijkse ondernemer. "En al die tijd kwam er geen cent binnen, maar vrijdag gaan we beginnen. In plaats van rood wordt het zwart hopelijk."

Van de Wel is bij toeval in de cannabis beland. "Ik was schoenenhandelaar in Waalwijk. Ik ben hier via via ingerold. Heb me erin verdiept en gekeken wat wel en niet mogelijk is. Ik heb ook geen groene vingers."

Die heeft hij kennelijk niet nodig om een loods vol te zetten met cannabisplanten. Hij wordt bijna emotioneel als hij beelden van een van zijn opkweekcellen ziet. "Je bent er zo lang mee bezig en nu zijn we trots dat we dit hebben kunnen bereiken."