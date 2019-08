10 vragen en antwoorden: de legale wiet komt eraan, maar hoe gaat dat er uitzien?

Wie in 2021 een coffeeshop in Breda of Tilburg bezoekt, zal kunnen kiezen uit meerdere soorten legaal geproduceerde wiet en hasj. De gemeenten doen mee met de landelijke wietproef, zo is donderdag na jaren van onduidelijkheid bekendgemaakt. Maar hoe gaat die proef er precies uit zien, en wat merk je er als gebruiker van? 10 vragen en antwoorden.

1. Wat is het verschil tussen 'gewone', illegaal gekweekte wiet en legale wiet?

De wiet die je vanaf 2021 kunt kopen in Breda en Tilburg is getest in een laboratorium, en op het zakje staat de hoeveelheid werkzame stof vermeld. Daar is een maximum aan gesteld, iets wat nu niet het geval is. Ook mogen er in de wiet en hasj geen zware metalen en gewasbeschermingsmiddelen zitten.

2. Waar is de legaal geteelde wiet straks te koop?

In alle coffeeshops van Breda en Tilburg. Voorwaarde voor de proef is dat alle coffeeshops meedoen.

3. Hoeveel gaat dat kosten?

De prijs van de legale wiet moet volgens de plannen 'marktconform' zijn. Grote verschillen met het huidige aanbod zijn dus niet te verwachten.

4. Valt er straks dan nog wel wat te kiezen?

Het is de bedoeling dat de legale wiet gaat concurreren met het huidige aanbod. Er worden minstens tien verschillende soorten gekweekt, dus je hebt de keus. Alles is afkomstig uit Nederland, voor wiet uit Marokko en Libanon kun je straks niet vinden in coffeeshops in de deelnemende steden. (Behalve dan in de overgangsperiode, want daarin wordt korte tijd zowel legale als illegaal gekweekte wiet aangeboden.)

5. Welke andere gemeenten doen mee met de proef?

Naast Breda en Tilburg doen ook Groningen, Almere, Maastricht, Nijmegen, Arnhem, Zaanstad, Heerlen en Hellevoetsluis mee. Andere gemeenten waaronder Den Bosch en Eindhoven vielen al eerder af. Helmond had ook interesse, maar zit niet bi de tien. Wel is Helmond aangewezen als controlegemeente, dat houdt in dat de gang van zaken in Helmondse coffeeshops wordt vergeleken met coffeeshops in Breda en Tilburg.

6. Hoe lang duurt de proef?

De proef duurt in principe vier jaar. Na evaluatie kan het experiment worden verlengd, maar dat besluit zal waarschijnlijk aan een volgend kabinet zijn. Eerder stoppen kan altijd, als een gemeente toch niet zo blij is met de proef kan die zich terugtrekken.

7. Wat is het nut van deze proef eigenlijk?

Door de wiet en hasj legaal te produceren wil de overheid de criminaliteit tegengaan. Ook wil de minister weten wat legaal gekweekte en in een laboratorium geteste wiet voor de volksgezondheid betekent.

8. Zijn coffeeshops blij met de proef?

Lange tijd waren er twijfels bij de coffeeshophouders, maar inmiddels zijn velen van hen om. Rick Brand van Actieve Bredase Coffeeshops: “Wij zijn er helemaal klaar voor. En de klanten ook. Die zijn er al jaren aan toe om ‘schone cannabis’ te consumeren.” Ook Alex Meijer van de Achterdeur uit Tilburg is blij met de proef.

9. Wie gaat de legale wiet telen?

Voor het experiment met legale wiet worden zes tot tien telers aangewezen. Dat moet nog gebeuren. Een van de initiatieven is Project C, een plan van advocaat Peter Schouten, huisarts Ronald Roothans en IT’er en voormalig SP-statenlid Joep van Meel. Zij zijn er helemaal klaar voor om straks grote hoeveelheden te produceren.

10. Hoe wordt de wiet en hasj straks vervoerd?

Dat gaat niet langer met de brommer. Het vervoer van de cannabis mag alleen met de donkerblauwe, zwaar beveiligde busjes van geld- en waardetransportbedrijven.