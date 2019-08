Breda en Tilburg doen inderdaad mee aan landelijke wietproef

De proef houdt in dat cannabis op een legale manier wordt geteeld door de staat. Dit wordt vervolgens geleverd aan de coffeeshops in de deelnemende gemeenten. Momenteel is de teelt en levering van wiet nog verboden, maar wordt de verkoop in shops gedoogd. Op deze manier wordt het (meer) uit de criminaliteit gehaald.

De commissie die zich over de aanmeldingen heeft gebogen, deed donderdagochtend haar aanbeveling. Ministers Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en Bruno Bruins van Medische Zorg nemen dat advies over. Ze hebben deze week al een eerste keer gesproken met de tien gemeenten over de nadere invulling van hun deelname. De NOS bracht woensdag op basis van bronnen al dat Breda, Tilburg en Almere bij de tien gemeenten zaten.

Burgemeester Paul Depla van Breda is altijd al een groot voorstander geweest van het plan. “Eindelijk gaan we stappen zetten om afscheid te nemen van het halfslachtige gedoogbeleid dat Nederland kent. Ik ben blij dat Breda meedoet aan het experiment. Bredase coffeeshops zijn dan niet langer afhankelijk van een illegale markt die wordt gedomineerd door meedogenloze criminelen.”

'Goede wiet'

Depla vindt het belangrijk dat de kwaliteit en de prijs van de wiet goed worden. “Om het experiment tot een succes te maken, is het belangrijk dat de wiet concurreert met het huidige aanbod in de shops. Op prijs én kwaliteit. Als we dat niet doen, ontstaat er straathandel en overlast in wijken. Daarom pleit ik voor een zorgvuldige voorbereiding van het experiment met telers, coffeeshops en consumenten.”

De Tilburgse burgemeester, Theo Weterings, zei eerder dat zijn gemeente alleen mee wilde doen onder bepaalde voorwaarden. Hij wil dat de juridische en financiële risico's voor de deelnemende gemeentes zijn afgedekt.

Helmond wordt controlegemeente

In totaal wilden 23 gemeenten meedoen aan de proef. Ook Helmond had interesse, maar werd afgewezen door de commissie. Wel is Helmond uitgenodigd om controlegemeente te worden. Dit zijn gemeenten die niet meedoen aan het experiment, maar die wel gevolgd worden om de gegevens te vergelijken met die van de deelnemende gemeenten.

Het experiment moet in 2021 van start gaan en duurt vier jaar. Ook Arnhem, Almere, Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Nijmegen en Zaanstad doen mee. De gemeenten gaan de komende tijd in gesprek met het ministerie om juridische ondersteuning, toezicht en handhaving en communicatie over de wietproef goed te regelen.