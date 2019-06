Ook Den Bosch haakt af voor wietproef, Tilburg meldt zich wel aan

LEES OOK: 'Legale wietproef is ondoordacht want coffeeshops staan er niet achter', zegt criminoloog

Een van de redenen dat Den Bosch afziet van deelname is dat de coffeeshophouders een experiment niet zien zitten. De landelijke overheid eist dat alle coffeeshops in Den Bosch mee doen. De coffeeshops zijn volgens Mikkers voorstander van een legale toevoer van wiet. Maar voor de test moet de 'huidige aanlevering van het assortiment van de coffeeshops worden aangepast.' Na afloop van de test moet dit mogelijk weer worden teruggedraaid, wat volgens de burgemeester niet alle coffeeshops zien zitten.

Burgemeester Weterings van Tilburg heeft zijn stad aangemeld bij minister Grapperhaus, maar spreekt zelf over een voorwaardelijke aanmelding 'gelet op een paar openstaande punten in de landelijke discussie.' Hij geeft daarbij aan: 'De voornoemde kandidaatstelling betekent overigens nog niet dat Tilburg daadwerkelijk pilotgemeente zal worden. De commissie Knottnerus zal nog gesprekken voeren met alle gemeenten die belangstelling hebben getoond en vervolgens advies uitbrengen aan het kabinet welke gemeenten te selecteren. Pas als de geselecteerde gemeenten opgenomen zijn in de algemene maatregel van bestuur is deelname definitief. Mochten de voornoemde punten onvoldoende gehonoreerd worden kan Tilburg haar kandidatuur nog intrekken'

Breda twijfelt ook

Breda liet eerder al weten zich te hebben aangemeld, maar ook op bepaalde voorwaarden. In de stad zijn grote twijfels onder de coffeeshophouders. Mochten die niet weggenomen worden, dan kan Breda zich nog terugtrekken.

De gemeente Eindhoven ziet deelname aan de landelijke proef niet te zitten. Burgemeester Jorritsma verwacht weinig effect op het gebied van criminaliteit, veiligheid, overlast en de volksgezondheid. Daarnaast vindt hij dat de steekproef in tien gemeenten te klein is.

Helmond gaat zich wel aanmelden.

