Eindhoven doet tóch niet mee aan proef met legale wiet

De gemeente Eindhoven heeft besloten om niet mee te doen aan de landelijke proef met legaal geteelde wiet. Dat heeft burgemeester Jorritsma laten weten in een brief aan de gemeenteraad.

"Ik realiseer me dat dit besluit haaks staat op het aanbod dat ik het kabinet in oktober 2017 deed om het experiment samen met de partners in Eindhoven vorm te geven", aldus Jorritsma. "Nu de contouren van het experiment bekend zijn, zie ik geen andere keus dan de inschrijving aan mij voorbij te laten gaan."

'Meer gemeenten mee laten doen'

De burgemeester verwacht dat de effecten op criminaliteit, veiligheid, overlast en de volksgezondheid in de landelijke proef te klein zullen zijn. Bovendien vindt hij dat er veel meer dan de genoemde zes tot tien gemeenten moeten meedoen om een representatief onderzoek te komen. Het kabinet wil niet meer dan tien gemeenten toelaten tot de proef.

Ook gaat Jorritsma ervan uit dat het budget van 2 miljoen euro per jaar dat door het Rijk beschikbaar is gesteld voor de landelijke proef niet genoeg is om alle kosten te dekken.

Breda wel aangemeld

Burgemeester Depla meldde Breda vorige week wel officieel aan voor de landelijke proef met legaal geteelde wiet. Deelname is hiermee nog niet zeker, onder meer omdat Bredase coffeeshophouders nog obstakels zien.

Het experiment met door de staat gereguleerde wietteelt gaat op zijn vroegst in 2021 van start.