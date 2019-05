Eindhoven zegt nee en Breda twijfelt, steeds minder enthousiasme over proef met legale wiet

De gemeente Eindhoven heeft besloten niet mee te doen aan de landelijke proef met legaal geteelde wiet. Dat heeft burgemeester John Jorritsma laten weten in een brief aan de gemeenteraad. Ook in Breda slaat de twijfel toe.

Het Eindhovense initiatief om mee te doen aan die proef kwam van D66-fractievoorzitter Robin Verleisdonk. Hij vindt het jammer dat Jorritsma dit besluit nu al genomen heeft.

Jorritsma schrijft dat hij niet wil meedoen aan de proef omdat hij weinig effect verwacht op het gebied van criminaliteit, veiligheid, overlast en de volksgezondheid. Daarnaast vindt hij dat de steekproef in tien gemeenten te klein is. Verleisdonk denkt dat er meer meespeelt. Hij weet dat er aan het experiment veel voorwaarden en regels kleven. Zo moeten alle coffeeshops uit de gemeente deelnemen. Coffeeshops hebben vragen bij die regels en zijn onzeker over hun positie aan het eind van de proef.

Toch heeft de Vereniging Coffeeshopeigenaren Eindhoven de proef nog niet afgewezen. Die wil nog in gesprek met de overheid om te kijken wat de ruimte is binnen de opgelegde regels. Verleisdonk vindt dat Jorritsma hier op had moeten wachten en gaat hierover nog in gesprek met de burgemeester.

Twijfels in Breda

Ook in Breda wordt getwijfeld aan de proef. Rick Brand van de vereniging Actieve Bredase Coffeeshops vertelt dat ook hij en zijn collega's geschrokken zijn van de regels. "Als je een experiment ingaat, moet je niet alles van tevoren afkaderen", vindt Brand. "Een experiment is er om grenzen op te zoeken. De kaders zouden eventueel aangepast moeten kunnen worden."

Met soepelere regels wil Brand zeker wel meedoen met de proef. Zijn collega-coffeeshophouders zijn sceptischer. Zij vinden het bijvoorbeeld maar niks dat ze tijdens de proef moeten stoppen met de verkoop van hasj, dat ongeveer 24 procent van de omzet bepaalt. Daarnaast is er in het algemeen zorg over de kwaliteit van de legaal geteelde wiet die ze moeten gaan verkopen.

Burgemeester Paul Depla van Breda heeft zijn stad wel al aangemeld voor de proef, maar zonder groen licht van de Bredase coffeeshophouders gaat het niet door.