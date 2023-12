Oudere man ernstig gewond na aanrijding met auto

Een oudere man is zondagavond tijdens een wandeling ernstig gewond geraakt na een aanrijding met een auto in Liessel. Het ongeluk gebeurde rond zes uur aan de Eikenlaan in het buitengebied van het dorp.

De klap moet flink zijn geweest: van de voorruit van de auto is niets meer over en er zit een deuk in het dak. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen.

De man zou in de buurt wonen van de plek van het ongeluk, laat een 112-correspondent weten. In het deel van de Eikenlaan waar het ongeluk gebeurde, is het erg donker. Volgens een 112-correspondent staat er maar een aantal lantaarnpalen. Op het moment van het ongeluk was het slecht weer.

De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren.