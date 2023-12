Man (20) fietst zonder licht op de A59: 'Gelukkig kan hij het navertellen'

Een twintigjarige man uit Polen is zondagavond door de politie van de A59 gehaald. De man reed op zijn fiets over de snelweg, zonder verlichting. Bij de meldkamer kwamen meerdere telefoontjes binnen van bezorgde automobilisten.

Het gebeurde zondagavond allemaal rond de klok van half negen. De man reed eerst nog met het verkeer mee in de richting van Drunen. "Maar later besloot hij om te draaien en in de tegenovergestelde richting naar Waalwijk te fietsen", laat de politie van Waalwijk weten.

Agenten waren na de meldingen van andere weggebruikers snel ter plaatse en hebben de man van de weg gehaald. Hij is meegenomen naar het politiebureau.

De man krijgt meerdere boetes, zo is in het bericht van de politie te lezen. "Gelukkig kan hij het allemaal navertellen."