Betontrechter zorgde voor megafile op de A27 bij Hank

Een ongeluk op de A27 bij Hank zorgde maandagochtend lange tijd in beide richtingen voor enorme vertraging. De linkerrijstrook in de richting Breda was er dicht. Een bestelwagen verloor zijn aanhanger met daarop een trechter om beton te storten en de betontrechter belandde op de weg. Er moest een zware berger aan te pas komen om de weg vrij te maken. Rond kwart voor tien was de weg weer vrij.

Rond acht uur liep de vertraging tussen Noordeloos en Hank op tot anderhalf uur. Dat was anderhalf uur later nog steeds het geval. Totdat alles was opgeruimd, kon het verkeer omrijden via Den Bosch (A15, A2).

Rond kwart over negen liet Rijkswaterstaat (RWS) weten bijna klaar te zijn met de bergingswerkzaamheden. Er moest nog wat rommel worden opgeruimd. Vervolgens verwachtte RWS de weg snel vrij te kunnen geven. Dat was even later inderdaad het geval. Maandagavond moet nog wel de schade aan de vangrail worden gerepareerd.

Van Breda in de richting Gorinchem liep het sinds kwart over acht ook vast op de A27. Tussen Geertruidenberg en de Merwedebrug moest je iets voor half tien nog altijd rekening houden met zo'n tachtig minuten vertraging. Het ging om een kijkersfile. Toen de A27 in de andere richting weer vrij was, nam de kijkersfile ook snel af.

Problemen op de A50

Wilde je vanuit Oss naar Eindhoven dan had je ook op de A50 tijdens deze maandagochtendspits te maken met problemen. Tussen Eerde en Son en Breugel moest je door een ongeluk rekening houden met veertig minuten vertraging.

Eerder vertraging op A2

Eerder zat het op de A2 in de richting Utrecht ook al niet mee. Tussen de afritten Veghel en het Gelderse Waardenburg moest tegen zeven uur rekening worden gehouden met een extra reistijd van een uur. Oorzaak was een ongeluk. Door bergingswerkzaamheden was één van de rijstroken een tijdje afgesloten.

Even na zeven uur was de weg weer vrij en nam de extra reistijd zienderogen af. Rond kwart voor acht waren de grootste problemen hier voorbij.