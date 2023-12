Dronken bestuurder reed man dood en moet 2 jaar de cel in

Ivo V. (37) uit Breda moet twee jaar de cel in, omdat hij vorig jaar Ibrahim Sahalir (44) uit Den Bosch met hoge snelheid doodreed op de A59. Dat heeft de rechtbank in Breda dinsdag bepaald. Ook mag V. twee jaar geen auto rijden en krijgt hij ook nog eens twee jaar voorwaardelijk, voor als hij nog eens in de fout gaat.

Op 4 mei 2022 botste Ivo V. met zijn grote Nissan achterop de Smart van Ibrahim. V. had het gaspedaal tot de vloer ingetrapt, zo blijkt uit de data van de auto. Hij had veel te veel gedronken en vlak voor de botsing reed hij ter hoogte van Terheijden 187 kilometer per uur, waar je 130 mag ’s avonds. Beide auto’s reden op de rechterbaan en het snelheidsverschil was zo groot dat de Nissan van Ivo V. de Smart van Ibrahim honderden meters voortduwde.

Uiteindelijk belandden beide auto’s links in de vangrail. De Nissan had de Smart zo hard geraakt dat het kenteken in de Smart gedrukt stond. Ibrahim overleed in het wrak.

Omstanders merkten direct dat Ivo V. had gedronken. Hij sprak, volgens getuigen, met dubbele tong en rook naar alcohol. H. wist in de rechtbank niks meer van het ongeluk, zo verklaarde hij. Hij had na zijn werk al vier blikjes bier op thuis. In een friettent dronk hij nog eens vier biertjes met een vriend. Uiteindelijk belandde hij op de A59, op weg naar zijn vriendin, met vier keer te veel alcohol in zijn bloed.

De officier van justitie vond twee weken geleden tijdens de zitting dat Ivo V. zeer onvoorzichtig heeft gereden en eiste daarom twee jaar cel. Ook eiste hij dat V. twee jaar niet meer mag rijden en nog eens twee jaar voorwaardelijk celstraf, die hij moet uitzitten als hij nog eens de fout in gaat.

De rechtbank heeft V. dezelfde straf opgelegd als justitie heeft geëist.