Fietser overlijdt na botsing met hardrijder: taakstraf voor autobestuurder

Nathaniel H. (25) heeft een taakstraf van 100 uur gekregen omdat hij in juni een 25-jarige fietser heeft doodgereden in Tilburg. Dat heeft de rechtbank in Breda dinsdag geoordeeld. Ook kreeg hij een voorwaardelijke rijontzegging van een jaar voor als hij nog eens in de fout gaat.

Nathaniel was die avond in juni vanuit zijn woonplaats Amstelveen naar Tilburg gegaan om zijn vriendin op te halen. Na een bezoekje aan vrienden reed hij ’s nachts kort na één uur de stad weer uit.

Maar op de Ringbaan Noord stak de fietser over op de kruising met de Waalstraat. Nathaniel schepte hem en Tilburger belandde via de voorruit en het dak van de auto op straat. Hij overleed kort daarna in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

92 kilometer per uur

De officier van justitie nam het Nathaniel vooral kwalijk dat hij 92 kilometer per uur reed, terwijl je daar maar 50 mag. Nathaniel reed dan wel op een voorrangsweg, maar als hij zich aan de snelheid had gehouden, had hij de fietser niet geraakt.

“Je gaat niet automatisch vrijuit als de ander een fout maakt”, betoogde de officier. “En eigenlijk werd het pas een verkeersfout van de fietser, omdat Nathaniel te hard reed. De fietser rekende niet op iemand die bijna twee keer te hard reed.”

De fiets en het slachtoffer lagen tientallen meters verder op de weg. De man werd nog zwaargewond naar ziekenhuis gebracht, maar bezweek daar aan zijn verwondingen.

Spijt

De straf voor Nathaniel H. viel lager uit dan normaal, omdat H. al in een vroeg stadium zijn spijt had betuigd. Hij is ook via een bemiddelaar in gesprek gegaan met de familie. De officier van justitie hield daar rekening mee en kwam tot een eis van 100 uur taakstraf. De officier eiste ook een jaar voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid als hij nog eens in de fout gaat.

De rechtbank ging mee met deze eis en legde dezelfde straf op.