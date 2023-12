Fietser (17) zwaargewond na aanrijding met auto

Een fietser is maandagochtend in Heeze ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het slachtoffer, een jongen van 17 uit Heeze, is volgens een woordvoerder van de politie zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde iets na acht uur op de Muggenberg.

Het slachtoffer moet gezien de kapotte voorruit van de auto een behoorlijke klap hebben gemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt door verkeersspecialisten van de politie onderzocht.

Foto: Dave Hendriks / SQ VIsion.