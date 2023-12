Man (32) scheurt met 180 kilometer per uur over de weg: rijbewijs kwijt

Een man uit Tilburg trapte zondagnacht op de Midden-Brabantweg tussen Tilburg en Waalwijk het gaspedaal flink in. Hij reed 180 kilometer per uur, terwijl daar honderd kilometer per uur is toegestaan. Het rijbewijs van de man van 32 is ingenomen, zo meldt de politie.

Agenten zagen de man tussen Tilburg en Waalwijk rijden. Ze volgden hem en wisten hem in Waalwijk aan de kant te zetten. Daar namen ze zijn rijbewijs in. De officier van justitie zal nu bepalen welke straf de man boven het hoofd hangt. Even eerder: auto in de sloot

Even eerder raakte een auto op dezelfde Midden-Brabantweg, in dit geval bij Loon op Zand, van de weg. Bij het ongeluk waarbij verder geen weggebruikers betrokken waren, raakte de vrouw die achter het stuur zat gewond. Ze belandde met haar auto op zijn zijkant in een sloot. Het slachtoffer, een vrouw van 27 uit Wijk en Aalburg, werd voor onderzoek meegenomen naar het ziekenhuis. Volgens de politie had de vrouw gedronken. Ook was ze onder invloed van harddrugs. Ook haar rijbewijs is ingenomen. Het ongeluk werd om vijf voor vier gemeld.