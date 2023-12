Jurre ging op internaat om de beste skiër van de wereld te worden

De 20-jarige Jurre Jeurissen uit Schaijk wil de beste skiër van de wereld worden en daar heeft hij veel voor over. Toen hij 14 was verliet hij zijn ouderlijk huis en emigreerde hij naar Oostenrijk. "Ik zei toen al dat ik de beste wilde zijn en in het platte Nederland gaat dat niet lukken. Skiën in de sneeuw met een zonnetje was een wereld van verschil met de borstelbaan in Uden.”

Hij kwam terecht op een internaat, maar dat was niet altijd makkelijk. “In het weekend ging iedereen naar huis, ik had een plek in de buurt waar ik terechtkon. Gelukkig kwam mijn vader regelmatig langs."

Jurre vindt hij daardoor op jonge leeftijd zelfstandig is geworden. "Koken of wassen had ik bijvoorbeeld snel onder de knie. De taal was wel een dingetje. Ik kende maar een paar woordjes Duits, verder kwam ik niet in het begin. Omdat ik de taal iedere minuut van de dag hoorde, lukte het me snel om me verstaanbaar te maken. Duits en Engels spreek ik nu vloeiend.”

Door een aantal onvoldoendes moest hij van school af en keerde hij na bijna twee jaar terug naar Nederland. Daar maakte hij de havo af. Nu werkt hij sinds drie jaar met een ervaren coach uit Slovenië.

Jurre is pas 20, maar al drie keer Nederlands kampioen slalom/reuzenslalom. De steun van de Nederlandse Ski Vereniging voor Jurre is zeer minimaal. Geld zit er bijvoorbeeld niet in. En dat terwijl skiën een dure sport is en Jurre zo’n 25 weken per jaar in het buitenland zit. “Ik heb me weleens afgevraagd of dit het allemaal wel waard is. Ik moet er zoveel tijd, energie en geld in investeren. Hoe kan ik blijven meedoen als concurrenten zoveel betere teams om zich heen hebben?”