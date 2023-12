PSV-icoon Kees Rijvers is al 97: 'Opschieten met plekje in de Walk of Fame'

PSV heeft afgelopen week Ruud Gullit toegevoegd aan de Walk of Fame, waar spelers worden geëerd die eerder geschiedenis schreven voor de club. Willy en René van de Kerkhof hadden al een plekje en beginnen bij deze een campagne om ook hun oude trainer Kees Rijvers toe te voegen. "En daar moeten ze niet te lang mee wachten. De goede man is al 97."

Hiddink heeft al wel een plaats in de Walk of Fame, maar Rijvers nog niet. Ook Willy vindt dat dit moet veranderen. "Geen discussie."

"Kees Rijvers is de man geweest die PSV in de jaren zeventig naar grote hoogte heeft gebracht", vertelt René in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Hij woont inmiddels met zijn vrouw in een verzorgingshuis. PSV moet niet te lang meer wachten om hem deze eer te geven. Samen met Guus Hiddink heeft Rijvers PSV de echte successen gebracht."

Volgens de gebroeders zou een plek in de Walk of Fame het verhaal van Kees Rijvers bij PSV mooi rond maken. Het is wel een verhaal met ups en downs geweest met als absoluut dieptepunt het ontslag van Rijvers in 1980 door toenmalig manager Ben van Gelder.

"Zij waren altijd een twee-eenheid. Er moet iets gebeurd zijn en ik ben er nooit achter gekomen wat", zegt Willy. "Rijvers was vreselijk teleurgesteld en wilde ook geen afscheidscadeau van ons. Hij is ook zo eigenwijs. Ik zie hem er ook voor aan dat hij helemaal niet in de Walk of Fame wil."

Dat Ruud Gullit sinds vorige week wél lid van het selecte gezelschap is, vinden de gebroeders volkomen terecht. "Ruud was een fenomeen. Echt geweldig. Hij schoof van achter uit vaak naar voren en dan nam ik zijn plaats over."

Ook het vertrek van Gullit bij PSV verdiende geen schoonheidsprijs. Om een transfer naar AC Milan te forceren maakte hij publiekelijk ruzie met iedereen, zelfs met de zachtaardige Willy. "Maar dat is al lang vergeven en vergeten", verzekert Willy.