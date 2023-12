Peter Bosz gunt wisselspelers een kans maar wil ook penningmeester helpen

De wedstrijd tussen PSV en Arsenal dinsdagavond gaat sportief nergens meer over. Beide ploegen gaan door in de Champions League en kunnen in de poule ook niet meer stijgen of zakken. Toch staat er op financieel vlak nog een mooie bonus te wachten bij een overwinning, maar dat weerhoudt Peter Bosz er niet van morgen wat spelers rust te geven.

Ondanks dat er morgen sportief niks meer op het spel staat, kan PSV nog wel een mooie financiële meevaller bijschrijven. Een overwinning in de Champions League levert de club namelijk 2,8 miljoen euro op. Toch gaat Peter Bosz wat wisselen in zijn basiselftal. “Als we de penningmeester kunnen helpen dan doen we dat graag, maar het is ook een mooi moment om de wisselspelers wat meer speeltijd te gunnen.”

"We willen onze supporters trots maken."