Hersenschudding door zware mishandeling na ruzie om fles drank

Op de Vismarktstraat in Breda is op 9 april een man zwaar mishandeld. Hij belandde daarbij in het ziekenhuis, zo maakt de politie nu bekend. De ruzie ontstond in een café en verplaatste zich daarna naar buiten. Bij Bureau Brabant worden maandagavond beelden van de mishandeling getoond.

In een café aan de Vismarktstraat ontstaat in de nacht van zaterdag 8 april op zondag 9 april onenigheid over een fles drank 'die wel of niet van iemand zou zijn'. Even later wordt op straat geduwd en getrokken. De hoofdverdachte komt het café uit en valt het slachtoffer van achteren aan. Die krijgt twee klappen en valt bewusteloos met zijn hoofd op straat. De dader gaat ervandoor. Het slachtoffer wordt naar het ziekenhuis gebracht en heeft een hersenschudding. Zijn kaak zit onder het bloed. De onderkant van zijn oog moet gehecht worden en enkele tanden zijn afgebroken. Andere leden van de dadergroep heeft de politie al aangehouden of als getuige gesproken, maar de dader die de harde klappen uitdeelde, is nog niet gepakt. De mishandeling vond plaats op zondag 9 april. De politie wilde de beelden niet eerder delen 'om onderzoeksredenen', meldt ze.