Flinke vertraging op A50 en A58 tijdens ochtendspits

Het was extra druk deze ochtendspits door ongelukken op de snelwegen A50 en A58. Op beide snelwegen is er drie kwartier tot een uur vertraging geweest. Er moesten na ongelukken rijstroken worden afgesloten. Tegen kwart voor negen was de ergste verkeersellende voorbij, al stonden er ook toen nog op diverse snelwegen in de provincie files van enkele kilometers.

Op de A50 stond het in de richting van Eindhoven vast tussen Nistelrode en Sint-Oedenrode. Op de A58 was het aanschuiven tussen de knooppunten Galder en Etten-Leur in de richting van Bergen op Zoom en tussen de knooppunten Batadorp en Moergestel in de richting van Tilburg. Oorzaak in alle gevallen waren ongelukken, die al voor acht uur waren gebeurd, zo meldden de ANWB en Rijkswaterstaat. Er zijn bergingsbedrijven ingeschakeld om voertuigen af te kunnen voeren. Het is niet bekend of er iemand bij de ongelukken gewond is geraakt. Ook op andere snelwegen in onze provincie, waaronder de A27 en de A59, moest het verkeer rekening houden met een extra lange reistijd. Dit was vooral het geval bij knooppunt Hooipolder.