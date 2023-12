Storing van de sluisdeuren bij Grave: 21 schepen wachten al uren

De Maasbrug bij Grave is sinds maandagmiddag gestremd voor al het scheepvaartverkeer. Aan de twee kanten van de brug liggen in totaal 21 schepen te wachten voor de sluisdeuren. Er is een storing opgetreden in het systeem dat moet meten in hoeverre deze deuren open of dicht kunnen, zo meldt Rijkswaterstaat.

De problemen bij de John S. Thompsonbrug hebben geen gevolgen voor de stuw, ook het waterpeil wordt niet beïnvloed. Een monteur is bezig met het oplossen van de storing. Rijkswaterstaat heeft nog geen idee hoe lang de stremming nog zal duren. Ruim een jaar geleden waren er ook problemen bij de sluis. Vanwege een reparatie aan die sluis, een kapotte sensor en een niet functionerend regelmechanisme moesten ruim dertig schepen meer dan een etmaal wachten. Volgens een woordvoerder van Koninklijke Binnenvaart Nederland betekende dit een forse schadepost voor de betrokken binnenvaartschippers. DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Sluis in Grave weer open voor scheepvaartverkeer